Bộ trưởng Công an điều động cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục An ninh công nghiệp, Bộ Công an.

Đồng thời, điều động Đại tá Đào Xuân Lân, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội CATP trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy các đơn vị

Trước đó, ngày 31/3, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã dự Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ chỉ huy các đơn vị cấp phòng, quận, huyện thuộc Công an Thành phố.

Cụ thể, Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị.

Trung tá Trần Văn Hóa, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố.

Thượng tá Ngô Chí Dược, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh đối nội; Thượng úy Nguyễn Văn Quân, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối nội.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó Trưởng phòng CSGT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Gia Lâm.

Trung tá Phạm Hải Thắng, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an quận Ba Đình.

Thượng tá Chu An Thanh, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm được điều động, bổ nhiệm nhận chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Oai.

Thượng tá Trương Văn Hồng, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động, giữ chức vụ Trưởng Công an quận Hà Đông;

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đông Anh.