Bố và con gái 4 tuổi tử nạn thương tâm sau đuôi xe máy cày

Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, 4 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn xã Phong An giữa xe máy cày và xe gắn máy làm đều là người thân trong cùng một gia đình. Trong đó, hai nạn nhân tử vong là bố ruột và con gái mới 4 tuổi.

Trước đó, vào chiều tối 18/11, anh Hoàng Văn C. (30 tuổi, ngụ thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế) điều khiển xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS tỉnh TT-Huế chở theo vợ và hai con nhỏ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Quảng Trị - Huế. Khi đến cầu vượt đường sắt đoạn trước Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền, xe gắn máy do anhh C. điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy cày kéo theo thùng tải lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông xe máy rất mạnh từ phía sau vào giữa đuôi xe máy cày khiến anh C. và người con gái mới 4 tuổi Hoàng Trần Bảo N. tử vong tại chỗ. Phần đầu xe gắn máy biến dạng hoàn toàn. Riêng vợ của nạn nhân C. là chị Trần Thị S. cùng một người con khác bị chấn thương rất nặng phải chuyển cấp cứu, theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2).

Người nhà của anh C. cho biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm này, gia đình nạn nhân đèo nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, anh C. trên đường chở cả nhà về gia đình bên ngoại của các con chơi thì xảy ra tai nạn. Do gia đình anh C. thuộc diện khó khăn, nên trong ngày 19/11, ngoài hỗ trợ bước đầu của chính quyền địa phương, người dân trong vùng đã đứng ra kêu gọi, quyên góp giúp đỡ mua quan tài và huy động các nguồn khác để lo hậu sự cho hai người mất, cũng như thay nhau chăm sóc các nạn nhân hiện nằm tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe gắn máy hiện tiếp tục được Công an huyện Phong Điền xác minh, làm rõ.

