BOT Ninh Lộc tiếp tục bị tài xế phản đối, phải xả trạm nhiều lần

Từ sáng, một số tài xế địa phương đã lái xe tải cỡ nhỏ đến dừng tại làn thu giá, không chịu mua vé hay di chuyển khi có yêu cầu. Nhóm người này cho rằng, vị trí gần trạm có biển báo cấm quay đầu, trong khi đây là khu vực họ thường xuyên đi lại, bắt buộc phải qua trạm rất nhiều lần trong ngày.



Các tài xế này còn yêu cầu phải miễn phí cho cả xe loại 2 và kêu gọi nhiều tài xế khác đang di chuyển qua trạm cùng dừng lại phản ứng. Sự việc khiến Quốc lộ 1 bị ùn tắc, trạm BOT Ninh Lộc phải xả trạm 3 lần.

Hàng dài tài xế địa phương liên tục dừng xe gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1 tại trạm BOT Ninh Lộc

Trước đó, từ ngày 1/5/2018, nhiều tài xế đã có phản ứng gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông quanh trạm BOT Ninh Lộc do không đồng tình với việc thu phí tại đây.



Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GTVT ông Lê Đình Thọ vào chiều ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa đã có kiến nghị giảm 100% giá dịch vụ cho xe loại 1 và 40% giá dịch vụ cho xe loại 2, 3, 4 và 5 đối với các phương tiện của 20 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.



Đồng thời đối với 7 xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã nằm ngoài phạm vi giảm phí, đề nghị bộ xem xét miễn giảm 40% giá dịch vụ đối với các xe từ loại 1 đến loại 5.



Ngoài ra, bộ cũng miễn giảm thu phí 100% đối với tất cả các loại xe buýt trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả xe buýt liên tỉnh. Kiến nghị này, đã được Bộ GTVT thống nhất thông qua.

Lâm Chiêu Tranh