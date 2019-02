Cả nước có 96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

“So sánh với 5 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông giảm 58 vụ (giảm 28,7%), giảm 59 người chết (giảm 38%), giảm 39 người bị thương (giảm 26%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.

Chỉ tính riêng ngày hôm nay (ngày 6/2 tức ngày 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người. So sánh với ngày thứ 5 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông giảm 20 vụ (giảm 42,6%), giảm 15 người chết (giảm 44%), giảm 6 người bị thương (giảm 20,7%).



Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 990 triệu đồng, tạm giữ 415 phương tiện vi phạm và tước 94 giấy tờ các loại.



Đề cập đến tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng, theo ông Thái, ngày 6/2, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, liên quan tới đề nghị xả trạm thu phí trong ba ngày Tết của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Các cuộc gọi đã được giải đáp kịp thời./.

Vietnamplus