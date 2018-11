Cấm bay ba nam thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có quyết định cấm bay 12 tháng, sau đó kiểm tra trực quan thân thể 6 tháng đối với 3 nam thanh niên này. Bên cạnh đó, nữ nhân viên hàng không bị hành hung cũng sẽ được đưa đi giám định thương tật. Nếu kết quả giảm định thương tật trên 11%, Cục Hàng không sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong ngày 24/11, Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá, Cục Hàng không Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, đây là vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, trong đó có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Tại sân bay Thọ Xuân, ba nam thanh niên đã lao vào hành hung nữ nhân viên hàng không do không được chụp ảnh cùng. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, có biện pháp thích đáng đối với những đối tượng có hành vi côn đồ trong vụ việc nêu trên; đồng thời có các biện pháp tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không Thọ Xuân đảm bảo tốt an ninh trật tự, an ninh hàng không, ứng phó xử lý kịp thời các tình huống tương tự.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi côn đồ tại cảng hàng không Thọ Xuân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 23/11, tại khu vực phía ngoài điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách đi tàu bay cảng hàng không Thọ Xuân, các đối tượng: Phạm Hữu An (thường trú: Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (thường trú: Xã Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Trung Dũng (thường trú: Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa) tiễn Lê Sỹ Mạnh là hành khách đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hóa – TP. HCM dự kiến cất cánh lúc 15h05 cùng ngày.

Sau khi hành khách Mạnh đã hoàn tất thủ tục check-in, các đối tượng này đã nhờ nhân viên hãng hàng không là chị Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục đề nghị nhân viên Giang chụp ảnh chung nhưng nhân viên Giang đã từ chối vì lý do công việc. Do không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung nhân viên Giang. Đối tượng An đã dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt nhân viên Giang. Đối tượng Nhị dùng tay tát vào mặt nhân viên Giang.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Trịnh Ngọc Hoàn thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đi đã kịp thời có mặt ngăn cản thì bị đối tượng Dũng giật mũ và đấm vào mặt. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Vũ Quốc Hội thực hiện nhiệm vụ tại điểm kiểm tra soi chiếu xách tay đã chứng kiến sự việc, có mặt hỗ trợ thì bị đối tượng Dũng tấn công vào tay và cổ.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã kịp thời có mặt, khống chế các đối tượng và phối hợp với đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng vi phạm cho Đồn Công an Mục Sơn - Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Theo An ninh Thủ đô