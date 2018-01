Cán bộ xã 'mượn' danh Bí thư xã để... nợ tiền massage

Chiều 24/1, ông Trần M. C - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đảng Ủy, UBND xã đã tiến hành kiểm điểm đối với ông P. V.P.- cán bộ công chức phụ trách văn hóa xã hội của xã do ông này đã vi phạm các điều lệ Đảng viên

Trước đó, vào khoảng một tuần trước, ông P đến quán massage Cổ Chiên (thuộc địa phận xã B. H. P, huyện Long Hồ) để massage, tuy nhiên ông này đã không trả tiền mà còn giả danh Bí thư Đảng ủy xã để 'hù' chủ quán, điều đáng nói, ông Phúc đã nhiều lần “hành động” như thế

Theo ông C, khoảng một tuần trước đó, một nữ chủ quán massage trên địa bàn đã đến UBND xã B.H.P. để trình báo vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã đã tiến hành xác minh người đã “hành động” như trên chính là ông P.V.P. hiện là cán bộ công chức của xã B.H.P, phụ trách Lao động thương binh xã hội.

Cũng theo ông C., vụ việc này thì ông đã chỉ đạo UBND xã B.H.P. tiến hành xác minh. Qua xác minh làm việc, ông P. cũng đã thừa nhận, do nhậu say nên ông P đã “mượn” danh Bí thư xã nhằm tạo uy tín với chủ quán để được “nợ”. Sau đó, địa phương đã tiến hành xử lý bằng hình thức kiểm điểm đối với ông P..

“Riêng về động cơ mà ông P. “mượn” chức Bí thư xã thì hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định”, ông C. nói thêm.

Chiều cùng ngày, PV tiếp tục liên lạc với ông P bằng điện thoại, tuy nhiên số điện thoại riêng của ông này không liên lạc được.

Trung Tính