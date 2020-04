Cán bộ xã vật lộn với ‘hà bá’ cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử

Quảng cáo

20 phút vật lộn với “hà bá” cứu người

Hành động xả thân cứu nữ sinh lớp 11 học tại trường THPT Cẩm Xuyên nhảy cầu tự tử của anh Trần Văn Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang được người dân địa phương hết lòng khen ngợi.

Gặp người đàn ông tuổi ở 33, sau 2 ngày cứu cô gái nhảy cầu, nhiều vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn. Nhớ lại sự việc, anh Trung kể, khoảng 8h sáng 17/4, anh chạy xe máy trên đường đến Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên để làm việc. Tuy nhiên, khi di chuyển đến gần cầu Họ (thuộc thị trấn Cẩm Xuyên) anh thấy một cô gái đang đứng ở lan can giữa cầu. Nghĩ cô gái chỉ đứng chơi nhưng khi lại đến nơi thì người này liền gieo mình xuống sông.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, anh Trung chỉ kịp kêu cứu đồng thời xuống xe chạy bộ men theo bờ sông để tìm cách cứu nạn nhân. Thời điểm này, nước chảy rất mạnh, cô gái bị cuốn trôi khoảng 20m, chới với dưới dòng nước sâu, người bắt đầu chìm. Nhìn thấy bàn tay chới với giữa dòng nước trong tuyệt vọng, dù không sành sỏi về bơi lội nhưng anh Trung vẫn liều mình nhảy xuống sông để cứu cô gái trẻ. Anh nói, lúc đó bản thân anh rất lo sợ, sợ nhất là khi không thể cứu được cô gái dù mình có khả làm được điều đó.

Thời điểm anh Trung đang cố gắng đưa nữ sinh nhảy cầu lên bờ.

“Tôi hoảng sợ, vì chưa gặp trường hợp như thế bao giờ, bản thân biết bơi nhưng không giỏi nên rất lo lỡ ra đó không cứu được người lại còn mất mạng. Nhưng lúc ấy tôi gạt nỗi lo sợ, nghĩ đến điều mình phải làm là bơi ra sông tiếp cận cô gái. Đó là cách duy nhất cứu một sinh mạng con người, còn hơn là đứng nhìn người ta chết trước mắt, dù mình có khả năng”, anh Trung chia sẻ.

Bơi ra dòng nước đang chảy xiết, anh Trung đầy nỗi lo, lo nếu có chuyện bất trắc lại khổ vợ, khổ 3 đứa con nhỏ, thương bố mẹ già. Nhưng anh tâm sự, lúc ấy cứ nghĩ cứu người là việc nên làm, nếu không làm vậy anh cũng sẽ áy náy cả đời nên cố gắng hết sức. Khi tiếp cận được cô gái trẻ, anh Trung ôm ngang người để kéo lên bờ nhưng cô gái không hợp tác mà giẫy giụa giữa dòng nước.

Thế nên anh Trung vừa ôm người nạn nhân kéo vào, vừa phải khuyên bảo cô gái nên bình tĩnh để hai người có thể tiếp cận bờ an toàn. Anh Trung chỉ vào vết thương ở phần bụng rồi bảo, trong quá trình đưa cô gái vào bờ bị trầy xước, còn chân thì bị đá, gậy cọc đâm trúng khi chạy dọc bờ sông nhưng thời điểm đó không hề biết đau.

Anh Trung chia sẻ, anh rất vui vì vừa cứu được một người khỏi cái chết.

“Trong mọi việc, tôi luôn nghĩ cứu người là trên hết, nên lúc cấp bách không được phép chần chừ, chậm một phút thì điều xấu nhất có thể xảy ra. Cho nên, lúc đó tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình để giành lại sự sống cho cô gái này. Trong vòng hơn 20 phút mới đưa được cô gái này lên bờ, lúc đó tôi vui mừng lắm vì vượt qua được nỗi lo, nỗi sợ để cứu người”, anh Trung nói.

Cũng theo anh Trung, may mắn thời điểm đó có em trai ruột là Trần Văn Hoàn (SN 1997) đang đi trên đường thấy anh bơi cứu người dưới sông nên cũng chạy xuống để hỗ trợ đưa cô gái lên bờ. Khi đưa cô gái lên bờ, anh Trung mới nhận ra là người cùng xã. Cô gái khóc và nói đến chuyện do mâu thuẫn gia đình nên muốn nhảy cầu tự tử. Khi được anh Trung cùng mọi người trấn an tâm lý, cô gái đã bình tâm trở lại và được chở về nhà với gia đình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tại cơ quan, anh Trung là người luôn năng nổ, tích cực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vốn là người hiền lành, thật thà, sống hoà đồng nên luôn được mọi người trân quý.

"Đặc biệt anh Trung luôn ý thức được mọi việc, nhất là giúp đỡ người khác. Về hành động cứu người vừa rồi của anh Trung rất đáng khen ngợi, một hành động dũng cảm, quyết liệt khi thấy người gặp nạn. Sắp tới, chúng tôi sẽ tuyên dương việc làm của anh Trung”, ông Hoạt chia sẻ.

