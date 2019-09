Cận cảnh cầu vượt đi bộ bị biến thành hộp quảng cáo

Từ chỗ thoáng đãng, có mỹ quan, an toàn để mỗi khi qua đường, từ khi lan can hai bên cầu bị biển quảng cáo tấm lớn bịt hết khoảng thoáng hai bên, khiến bên trong cầu vượt đi bộ như một cái hòm. Vào ngày nắng thì nóng bí, vào ngày mưa thì ẩm tối, thậm chí do bị bịt kín hai bên nên nhiều cầu đi bộ đang trở thành bãi đáp của nhiều loại tệ nạn xã hội như nghiện ngập, móc túi…