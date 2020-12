Cận cảnh trụ sở mới của Công an tỉnh Bình Dương

Trụ sở mới Công an tỉnh Bình Dương được xây dựng nằm trong khu đất trụ sở cũ ở đường CMT8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Mới đây, công an tỉnh Bình Dương đã chính thức làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trụ sở chính nhà làm việc của công an tỉnh với tổng mức đầu tư 279 tỉ đồng.

Trụ sở mới Công an tỉnh Bình Dương hoàn thành đưa vào sử sụng sau 3 năm xây dựng

Trụ sở nhà làm việc của Công an tỉnh Bình Dương nằm trên đường CMT8 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một).

Công trình được khởi công vào giữa năm 2017, với tổng diện tích sàn hơn 20.000 m2 (gồm 168 phòng làm việc, 10 phòng kỹ thuật, 20 nhà kho và 1 trung tâm chỉ huy).

Trụ sở được xây dựng 3 tòa tháp, trong đó tòa giữa cao hơn 2 tòa còn lại

Trụ sở mới Công an tỉnh Bình Dương được thiết kế 3 tòa nhà liền kề. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, ý nghĩa của tòa nhà thể hiện cho 3 lực lượng An ninh, Cảnh sát và Xây dựng lực lượng, Hậu cần, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó.

Đây cũng được xem là trụ sở công có quy mô lớn thứ 2 tại Bình Dương, chỉ sau trung tâm hành chính tỉnh. Sau khi trụ sở mới đưa vào hoạt động, trụ sở cũ vẫn được bố trí cho các đơn vị trực thuộc làm việc.

Tòa tháp tam được xây dựng với ý tưởng tạo sự gắn kết giữa các đơn vị

Có 15 đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương sẽ làm việc tại cơ sở mới. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trụ sở cũ đơn vị này được xây dựng riêng biệt với những căn nhà 2 lầu, nhà cấp 4 nhỏ hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu, một số đơn vị được bố trí trụ sở nằm ngoài khuôn viên.

Như vậy, sau 3 năm thi công, công trình trụ sở mới Công an tỉnh Bình Dương với vốn đầu tư 279 tỷ đồng chính thức đưa vào hoạt động.

Trước tòa tháp tam được xây dựng sân lớn dùng để chào cờ Nền trụ sở mới cao hơn mặt đất khoảng 3m Mặt sau của tòa tháp tam Sau lưng tòa tháp tam là một công trình tòa nhà tổ chức hội nghị

Hương Chi