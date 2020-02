Cẩn trọng nước rửa tay không rõ nguồn gốc

Mới đây, Đội QLTT số 26 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với cơ quan công an kiểm tra cơ sở sản xuất nước sát khuẩn, rửa tay khô có địa chỉ tại P.1816 - CT2 Khu nhà ở cán bộ Viện Quân y 103, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì do bà Quách Thị Hà Vân làm chủ. Nơi sản xuất là 1 căn hộ chung cư, nền nhà lổn nhổn chai lọ, túi ni lông và cồn. Chủ cơ sở mua cồn 90 độ sang chiết từ các can 50 lít ra chậu pha cùng dung dịch glycerin với nước tinh khiết và đóng vào các chai, lọ bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được công bố chất lượng và đăng ký kinh doanh.