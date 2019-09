Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường An Giang

Quảng cáo

Giám đốc Sở TNMT An Giang bị cảnh cáo về mặt chính quyền.

Quyết định do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký ngày 13/9/2019. Theo đó, tỉnh này đã thi hành kỷ luật đối với ông Đức bằng hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm và đã bị kỷ luật Đảng viên theo Quyết định số 172-QĐ/UBKTTU ngày 10/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

Quá trình giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang, ông Đức cũng có những vi phạm và bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo vào ngày 19/6/2019.

Cụ thể theo kết luận, từ năm 2013 - 2017, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT nhưng ông Đức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, chủ quan, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm.

Ông này đã trực tiếp bổ nhiệm, biệt phái, hợp đồng nhiều cán bộ công chức, viên chức, người lao động và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức, viên chức, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông còn không tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy định thời gian hoạt động khai thác cát đối với giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình. Thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

Những sai phạm, khuyết điểm của ông Đức đã gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Kim Hà