Cầu vượt biển dài nhất nước bị rải đinh: Đề nghị công an vào cuộc

Ngày 5/12, Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện đã có văn bản đề nghị Công an TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra việc tuyến đường cầu vượt biển Tân Vũ – Cát Hải liên tục bị rải đinh.

Trước đó từ ngày 19/11, nhiều người dân đi xe máy, xe ôtô qua cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (huyện Cát Hải), phát hiện mặt cầu xuất hiện rất nhiều đinh sắt. Sự việc đã được báo cáo với chính quyền và cơ quan chức năng huyện Cát Hải.

Nhân viên Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện thu gom đinh trên cầu vượt biển.

Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện (đơn vị bảo dưỡng, vận hành cầu) đã huy động phương tiện và nhân lực quét dọn cầu, gom được khoảng 1kg đinh. Sáng 20/11, đơn vị tiếp tục cho xe phun nước làm sạch, thu thêm được gần 1kg đinh nữa. Tất cả đều là loại đinh 5cm và 3cm còn mới, chưa qua sử dụng.

Sự việc cũng đã được Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện gửi văn bản đề nghị Công an huyện Cát Hải và Công an quận Hải An vào cuộc xử lý. Nhưng bắt đầu từ ngày 1/12, tình trạng rải đinh lại tiếp tục xảy ra. Trong 4 ngày, từ mùng 1 đến mùng 4/12, xí nghiệp này lại thu gom được gần 1kg đinh.

Văn bản đề nghị Công an TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra.

Thông tin với báo chí, đại diện Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Công trình Xây dựng Bắc Nam (đơn vị thi công, bảo dưỡng, quản lý) cho biết: “Trước tình trạng đinh rơi vãi trên cầu gây mất an toàn giao thông, công ty đã liên tục cho tuần tra nếu phát hiện có đinh sẽ huy động khoảng 10 người đi nhặt và cho máy hút, quét sạch đinh”.

Vị đại diện này còn cho biết thêm, đơn vị cũng vừa có văn bản gửi Công an TP. Hải Phòng, Công an huyện Cát Hải, Công an quận Hải An phối hợp điều tra để xử lý kịp thời (nếu có hiện tượng rải đinh trên tuyến) đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Tân Vũ – Lạch Huyện.

Phía công ty sẽ dùng máy hút, vòi rồng để thu gom đinh trên cầu vượt biển. Trước thông tin công ty CP Tư vấn Đầu tư và Công trình Xây dựng Bắc Nam dùng xe lu để lu đinh xuống đường, đại diện công ty Bắc Nam búc xúc nói: “Thông tin đó là hoàn toàn sai lệch. Không ai lại dám làm chuyện phi lý đó. Hình ảnh chiếc xe lu mà một số báo chí đăng tải không phải của chúng tôi”.

Được biết, cầu Tân Vũ - Cát Hải là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nằm trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện nối nội thành Hải Phòng với đảo Cát Hải. Tuyến đường dài hơn 15 km, trong đó riêng cầu dài 5,4 km.

Hoàng Dương