Chặn cơ sở chuẩn bị bán 30.000 khẩu trang y tế giả ra thị trường

Quảng cáo

Theo đó, vào khoảng 10h (ngày 25/2), Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An phối hợp Đội cơ động – Chi cục QLTT, Công an thị xã Thái Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của Bùi Văn Đại, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Hơn 30.000 khẩu trang y tế giả chuẩn bị tung ra thị trường được phát hiện kịp thời.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang. Lực lượng chức năng phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế 4 lớp và không có lớp kháng khuẩn.

Cơ sở sản xuất khẩu trang giả.

Tại CQĐT, Bùi Văn Đại khai nhận, nguyên liệu đầu vào được nhập từ một người đàn ông có địa chỉ ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Trước đó cơ sở của Bùi Văn Đại là lò mổ gia súc. Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, Đại đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả từ ngày 20/2.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh Huệ