'Chạy chức, chạy quyền' vẫn tồn tại mà ít được phát hiện và xử lý

Sáng 9/5, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, cử tri và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn; xử lý, kỷ luật nghiêm một số cán bộ lãnh đạo có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả đương chức hay nghỉ hưu, thể hiện đúng chủ trương “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng.



Tuy nhiên, theo cử tri, công tác phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm; việc thu hồi tài sản bị tham nhũng còn rất hạn chế ; tình trạng “nhũng nhiễu”, “tham nhũng vặt” của một bộ phận công chức, viên chức trong các cơ quan công quyền chưa được khắc phục.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân vẫn phản ánh và cho rằng tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng, thi chuyển ngạch công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà rất ít được phát hiện và xử lý.

Từ đó, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tăng cường công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, thi tuyển, đồng thời kịp thời sửa đổi các thủ tục, quy trình chưa hợp lý…

Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cử tri và Nhân dân đề nghị Bộ Công an, các ngành chức năng và các địa phương có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm về ma túy, đối tượng côn đồ, “xã hội đen”, làm rõ trách nhiệm của những cán bộ, công chức chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm, nhất là những trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây tai nạn.

Trong việc tổ chức các lễ hội, cử tri cũng phản ánh tình trạng lợi dụng, thương mại hóa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như “dâng sao giải hạn”, “thỉnh vong” gây bức xúc trong Nhân dân . Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc tổ chức lễ hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân đối với các hoạt động này.

Văn Kiên