Chiều 30/8, bão đổ bộ vào Thanh Hóa - Quảng Bình, gió giật cấp 11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 16 giờ chiều nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều mai (29/8), tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều Thứ Sáu (30/8), tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khoảng chiều đến tối Thứ Sáu (30/8) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ chiều Thứ Bảy, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm mai (29/8) đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Dự báo tổng mưa cả đợt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là 250-400mm. Tại Quảng Trị, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ là 200-300mm. Tại nam đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế là 100-200mm. Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ, Đà Nẵng là 50-120mm.

Do mưa lớn bởi bão số 4 nên các sông suối trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao và lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, sông Hoàng Long có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1-BĐ2; thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức BĐ2-BĐ3, hạ lưu lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy cơ ngập lụt tại các khu đô thị, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa đến Quảng Bình.

-Nguyễn Hoài