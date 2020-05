Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Ngày 7/5, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên do được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng thời bầu Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã nhất trí bầu Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Quốc Toản giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản hứa sẽ cùng Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung điều hành chương trình hoạt động của HĐND tỉnh. Đặc biệt, tập trung giám sát nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống…

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Đại tá Đỗ Đình Hào, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở KH&CN Trần Tùng Chuẩn…

Luân Dũng