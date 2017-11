Chủ tịch nước gặp mặt các nhà tài trợ cho APEC

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Nhà nước và Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm APEC 2017 là sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam không chỉ trong năm 2017 mà còn suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho Hội nghị, từ nội dung tới các công tác tổ chức để đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra, bảo đảm cho thành công của năm APEC 2017 cũng như Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và Năm APEC 2017 đã thành công, tốt đẹp. Thành công này được thể hiện trên nhiều nội dung, trong đó đã khẳng định APEC là một diễn đàn kinh tế hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, có một vị thế hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới ngày càng phát triển theo hướng kết nối, liên kết ngày càng chặt chẽ hơn và cũng thông qua diễn đàn này ngày càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn xu hướng thương mại tự do. Trong đó có đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các nền kinh tế cũng như giữa các thành viên của các nền kinh tế với các nước trên thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn theo xu hướng tự do và công bằng.

Đồng thời, kết quả của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 có rất nhiều đặc biệt. Đây là một Tuần lễ có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay, trên 10.000 đại biểu; Tuần lễ Cấp cao cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, truyền thông Việt Nam và quốc tế với khoảng 3.000 phóng viên đến thông tin về sự kiện quan trọng này. Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các sự kiện liên quan cũng đã thống nhất và thông qua nhiều văn kiện hợp tác quan trọng.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác tổ chức của Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, không xảy ra bất cứ một sơ suất nhỏ nào. Việc bảo đảm an ninh, an toàn trong đó có cả vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được bảo đảm một cách tốt nhất.

“Thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017 rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua đây đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới về sự tăng cường kết nối, liên kết kinh tế để phát triển theo hướng bền vững và bao trùm”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, qua Hội nghị, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế; bạn bè quốc tế đánh giá rất cao Việt Nam ở sự chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị, ở lòng mến khách, sự thân thiện của con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế cũng như phong cảnh tuyệt vời của đất nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017 có sự đóng góp của rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có các nhà tài trợ đặc biệt, các nhà tài trợ chính và các nhà đồng tài trợ.

“Tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành của Nhà nước Việt Nam, của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tới tất cả các quý vị về sự hỗ trợ, đồng hành cùng chúng tôi và đã góp phần vào sự thành công tuyệt vời của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017 đã mở ra tương lai, cơ hội rất thuận lợi, đặc biệt trên lĩnh vực liên kết, kết nối kinh tế và thúc đẩy thương mại tự do và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài.

“Tôi mong rằng, thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017 sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn và chúng ta hãy tận dụng các thời cơ, cơ hội để thúc đẩy hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước và giữa các nước với Việt Nam, giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các nước và ngược lại để chúng ta cùng phát triển”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu.

Theo Chinhphu.vn