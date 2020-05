Chuyến ghe định mệnh

Quảng cáo

Sáng 8/5, 11 thanh niên (cùng ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng chiếc ghe nhôm qua bên kia bờ thuộc khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) để đi chơi. Đến khoảng 15 giờ, tất cả leo lên ghe để về lại nhưng chưa đi được nửa đường thì gặp sóng lớn, chiếc ghe chòng chành lật úp, tất cả rơi xuống sông. 6 người may mắn được người dân phát hiện kịp thời cứu sống, 5 người mất tích.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công việc cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, lực lượng cứu hộ của tỉnh, lực lượng công an huyện Duy Xuyên, Công an TP. Hội An cùng người dân địa phương có mặt. Tuy nhiên do vùng sông rộng, nước chảy xiết… nên công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích rất khó khăn. Công tác cứu hộ được thực hiện xuyên đêm. Đến chiều 9/5, đã có 3 thi thể nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ.

Anh Dương Hà, một trong số 6 nạn nhân được cứu bàng hoàng kể: “Lúc đi được khoảng 800 mét thì sóng đánh mạnh, chiếc ghe chòng chành rồi lật úp, tất cả đều nhào xuống sông. Tôi chỉ biết bơi sơ sơ nhưng cố gắng vẫy vùng, cầm cự, được khoảng 15 phút thì có cặp vợ chồng đi ghe họ thấy có cánh tay dơ lên nên lại cứu”.

Đôi má hóp sâu, ánh mắt thất thần trước di ảnh con, ông Trần Văn Ba (62 tuổi, ba ruột của nạn nhân Nguyễn Đức Tính) vẫn chưa thể tin đứa con trai duy nhất của mình giờ đây đã không còn nữa. Chiều 8/5 khi ông đang phụ làm dưới chợ thì một người trong xóm điện báo rằng vừa xảy ra vụ lật ghe trên sông Thu Bồn, trong đó có con trai ông. Vứt hết đồ đạc, ông chạy một mạch thẳng ra bến sông. Cả trăm người lúc này đang có mặt ở đây theo dõi vụ việc. Đôi chân gầy loạng choạng chạy tìm con. Khi đêm bắt đầu buông xuống, những hy vọng trên gương mặt người cha tắt dần. Đến 20 giờ đêm, lực lượng chức năng đưa thi thể Tính lên bờ. Ông Ba khóc cạn nước mắt.

Anh Dương Hà, nạn nhân sống sót trong vụ lật ghe bàng hoàng kể lại vụ việc Nỗi đau xé lòng, bầu không khí tang thương tràn ngập xóm nhỏ Hội Sơn. Ai cũng đau, cũng xót nhưng cũng cố gắng làm điều gì đó cho gia đình nạn nhân. Những thùng quyên góp từ thiện được đặt ở ngoài bãi sông, đầu xóm, người thắp hương khấn vái dọc bờ sông, người chung tay tổ chức lễ tang cho nạn nhân... mắt ai cũng cay xè, thương xót.

Trưa 9/5, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường vụ tai nạn lật thuyền để kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ông Hùng cho rằng, vụ tai nạn lật thuyền này cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh và không có áo phao cũng như những dụng cụ cứu sinh nên mới dẫn đến hậu quả thương tâm.

Theo ông Hùng, hiện nay các chế tài xử phạt phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn còn rất nhẹ nên. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân chủ quan, dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng. “Sắp tới, việc xây dựng nghị định mới với giao thông đường thủy cần phải làm rắn hơn. Các ghe thuyền không đủ điều kiện thì không được đưa vào khai thác, thứ 2 nữa là phải cần có áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh”, ông Hùng nói.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng cũng đã đến thăm các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Tại đây, ông Hùng đã chia sẻ mất mát với đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục làm ăn, ổn định cuộc sống.

Hoài Văn