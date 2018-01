Cổ vũ U23 Việt Nam, 'Thời tiết' ra bản tin dự báo đặc biệt

Do chịu của khối không khí lạnh, nên trong ngày mai – thứ Bảy (27/1) ở Bắc Bộ thời tiết chủ đạo là nhiều mây, các tỉnh phía Đông Bắc và Hà Nội trong buổi báng có lúc có mưa, đến trưa và chiều có khả năng tạnh ráo.

Như vậy, nhiều khả năng, Thủ đô Hà Nội sẽ có thời tiết đẹp vào thời điểm trong và sau trận đấu của các học trò của HLV Park Hang Seo.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Hà Nội từ 20-22 độ C, trời rét nhẹ; với các tỉnh phía Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 23-24 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ ở mức 24-26 độ C.

Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên Thủ đô Hà Nội về đêm trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Khoảng chiều và đêm 28/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh; từ ngày 29/1 ở Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Ở miền Trung, không khí lạnh không làm giảm nhiệt nhiều, nhưng trong đêm nay và sáng ngày mai (27/1) cũng gây mưa cho dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến phần phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng lưu ý, thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở Vinh, Thừa Thiên- Huế trời nhiều mây nhưng khả năng cao là sẽ tạnh ráo; nhiệt độ ở Vinh vào khoảng 23 độ C, còn tại thành phố Huế là 24 độ C.

Tại Đà Nẵng cũng duy trì tình trạng mây nhiều nhưng nhiệt độ 25 độ C; trong khi đó ở thành phố Nha Trang hay khu vực Tây Nguyên trời nắng nhẹ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27-30 độ C.

Tại Nam Bộ ngày mai trời không mưa, có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-33 độ C và TPHCM, Cần Thơ cũng có nắng ráo, nhiệt độ từ 32-33 độ C.

Trong ngày chủ Nhật (28/1), khu vực miền Bắc có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc bộ sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ 16 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Hà Nội buổi sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ 19-24 độ C.

Tại miền Trung, Chủ nhật có mưa vài nơi, nhiệt độ phía Bắc từ 18 đến 26 độ C, phía Nam từ 21 đến 30 độ C. Tại Đà Nẵng không mưa, nhiệt độ 22 đến 25 độ C.

Tại Nam Bộ, Chủ nhật ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 23 đến 32 độ C. Tại TPHCM ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 25 đến 32 độ C.

Phạm Anh