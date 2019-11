Công an Đồng Nai có giám đốc và phó giám đốc mới

Sáng 27/11, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn (SN 1976) Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 25/6/2018, Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trước đó, Bộ Công đã cách chức Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai do nhiều sai phạm. Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công Đồng Nai được giao phụ trách từ hơn 2 tháng qua.

Đại diện Bộ Công an cũng trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Thao (SN 1978), Trưởng phòng Tham mưu Cục An ninh đối ngoại làm Phó giám đốc Công an Đồng Nai.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Vũ Hồng Văn và Thượng tá Nguyễn Xuân Thao được tín nhiệm giao trọng trách mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu 2 lãnh đạo công an mới được bổ nhiệm bắt tay ngay vào công việc, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, ổn định trật tự xã hội tại địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm bài học trong xây dựng lực lượng thời gian qua.

Phát biểu nhậnn nhiệm vụ mới, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai hứa quyết tâm xây dựng đội ngũ công an Đồng Nai trong sạch vững mạnh, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Mạnh Thắng