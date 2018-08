Công an Quảng Nam thông tin nguyên nhân vụ tai nạn 13 người chết

Ngày 6/8, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường tránh Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khoảng hơn 2h sáng 30/7 khiến 13 người chết, 4 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Tất cả là người thân trong gia đình trên hành trình đi rước dâu từ Quảng Trị vào Bình Định.

Theo đó, kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được giữ nguyên so với nhận định ban đầu, đó là xe rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 lấn làn va chạm với chiếc container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75) chạy chiều ngược lại.

“Căn cứ vào hiện trường để lại, và lời khai nhân chứng cơ bản xác định nguyên nhân là do xe khách lấn làn đường đâm vào xe tải. Tài xế xe tải hoàn toàn không có lỗi trong tai nạn thương tâm này. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng, khách quan và chính xác thì phải chờ thêm bước nữa. Cơ quan điều tra cần làm rõ là nguyên nhân do khách quan hay chủ quan, do yếu tố con người hay kỹ thuật gây ra. Việc này sẽ đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, chính xác" - Đại tá Dũng nói.

Được biết tài xế xe khách cùng là 1 trong 13 nạn nhân thiệt mạng.

Hoài Văn