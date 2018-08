Công an tỉnh Thanh Hoá có giám đốc mới

Chiều 21/8, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ngành, địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự...