Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974; Quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT từ ngày 28/1/2019.

Cũng tại Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 nhân sự giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; chuẩn y Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; chuẩn y đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Như vậy, với sự bổ sung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 hiện có 17 ủy viên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp



Cũng trong tuần qua, tại Bộ Tư pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Được biết, ông Mai Lương Khôi sinh năm 1967 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM, có trình độ thạc sĩ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ như: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TP. HCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Còn ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970, tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ tiến sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuần qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ này cho ông Lê Vũ Tuấn Anh.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Vũ Tuấn Anh là Phó Chánh Thanh tra Bộ TN&MT.

Luân Dũng