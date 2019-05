Công bố quyết định điều động nhân sự của Bộ Công an

Sáng ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có chuyến công tác tại Công an tỉnh Bình Phước. Tại đây, Thượng tướng Thành đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Đại tá Trần Thắng Phúc (bìa trái) nhận quyết định về làm Cục phó Cục An ninh nội địa

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này để về nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) kể từ ngày 25/4/2019.

Trong khi đó, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được điều động phụ trách công an tỉnh cho đến khi có giám đốc mới.

