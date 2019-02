Công khai danh tính cán bộ can thiệp vi phạm an toàn giao thông

Ngày 14/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Công văn số 315/UBND-NC yêu cầu các thành viên Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT sau Tết Nguyên đán 2019.

CSGT Công an tỉnh Bình Phước làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14

Công văn chỉ đạo, Sở Giao thông vận tải là đơn vị chủ trì để phối hợp với Sở Y tế lập kế hoạch khám sức khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do sở cấp giấy đăng ký kinh doanh. Yêu cầu tất cả các bến xe, bãi đỗ xe kinh doanh vận tải tập trung, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên có xe ôtô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên phải tuân thủ yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành, các lực lượng chức năng khi thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT và kinh doanh vận tải; bố trí địa điểm, mặt bằng, các điều kiện cần thiết tại chỗ để phục vụ công tác kiểm tra.

Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Phước sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe. Đồng thời, lập chuyên án điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả, làm khống giấy khám sức khỏe cho người học lái xe, làm giả giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và khám sức khỏe.

Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được triển khai có hiệu quả nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối không can thiệp vào quá trình thực thi công vụ trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Trong trường hợp cán bộ cố tình can thiệp cho trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai danh tính người can thiệp.

Hương Chi