Tài xế 'phê' ma túy, nhồi nhét người trên xe 42 chỗ

Ngày 13/2, Đại tá Lê Đình Toàn- trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vào lúc 11h30 ngày 13/2 tại Km số 1484, đường Hồ Chí Minh (thuộc khu vực thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã dừng và kiểm tra xe ô tô khách 42 chỗ, BKS 38B-013.10 do lái xe Trần Ngọc Yên (sinh năm 1988, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy tuyến Hà Tĩnh - TP.Hồ Chí Minh.

Hành khách bị nhồi nhét trong chuyến xe quá nguy hiểm này

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở quá số người quy định, 49/42 chỗ. Đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi kiểm tra nhanh, thì phát hiện lái xe Trần Ngọc Yên dương tính với ma túy loại Metamphetamine (ma túy đá).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum điều xe ô tô khách để đưa hành khách đến TP HCM theo lịch trình.

H.Hà