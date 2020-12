Công nhân, lao động nghèo chật vật lo tết

Tiền đâu mà về quê

Quê Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Liên vào làm công nhân cho Công ty May mặc H.L ở Dĩ An (Bình Dương) nói: “ Chưa thấy công ty thông báo về chế độ lương, thưởng tết, do đó, tôi chưa dám nghĩ đến việc về quê ăn tết cùng gia đình. Tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đó. Về quê phải có tiền chi tiêu, quà cáp cho người thân. Nếu không có tiền thưởng tết thì lương chỉ đủ vé tàu, xe về nên chẳng muốn về”.

Cùng hoàn cảnh, chị Đoàn Thị Út (quê Thừa Thiên - Huế) làm việc tại Công ty Giày Đài Loan (Thuận An, Bình Dương) cho biết thu nhập hàng tháng giảm còn một nửa so với trước dịch. “Với 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng, tiền lương chỉ đủ chi tiêu. Nếu cuối năm công ty không thưởng thì chẳng ai có tiền để về quê”, chị Út nói.

Hương Chi