Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng số cơ sở được thanh tra: 18 cơ sở, trong đó có 8 bếp ăn nội trú để kịp thời kiểm tra đánh giá, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vi phạm Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức, cá nhân vi phạm và chuyển hồ sơ vi phạm tới người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Số tiền xử phạt là 35 triệu đồng.

Cũng theo kết quả thanh tra liên ngành, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, Công ty Cổ phẩn Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh có lỗi vi phạm “Nền nhà, khu vực sản xuất bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc” và bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng.

Kết luận của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, hộ kinh doanh thịt quay Giao Hiền cũng vi phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bị phạt hành chính 15 triệu đồng.

Cảnh Huệ