COVID-19: TPHCM công bố danh sách 62 chốt, trạm kiểm tra chống dịch

Theo đó, TPHCM quyết định thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19) tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố, bao gồm 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (kể từ ngày ký 3/4/2020) đến hết ngày 15/4/2020 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch COVID-19.

Các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, Cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), Đường Ba Làng, Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), Cầu Phú Cường, Cầu Vĩnh Bình, Cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, Cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Tây, Bến xe miền Đông, Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái.

Các chốt, trạm chính tại TPHCM.

Các chốt, trạm phụ được thiết lập tại các địa bàn của TPHCM giáp với các tỉnh, thành lân cận.

Ngoài danh sách nêu trên, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND quận – huyện chịu trách nhiệm rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát đường mòn, lối mở, bến thủy nội địa tiếp giáp với các tỉnh.

Giao Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát tại 16 chốt, trạm chính (cấp thành phố). Giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận – huyện tổ chức lực lượng thực hiện việc kiểm soát 46 chốt, trạm phụ (cấp quận – huyện).

Thành phần tham gia thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại mỗi chốt cũng được quy định tại quyết định vừa ban hành. Trong đó, Cấp thành phố gồm: các lực lượng thuộc Công an TPHCM, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Cấp quận – huyện gồm: lực lượng công an, y tế, dân quân. Trong đó, giao lực lượng Công an làm Tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19.

Các chốt, trạm này có nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19; Kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào thành phố đối với người và phương tiện thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ra vào TPHCM; Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, vào thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế và của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

TP. Hồ Chí Minh: 33 bệnh viện có xe đưa đón miễn phí bệnh nhân xuất viện

Ngày 4/4, Sở Y tế TPHCM đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng, Sở Y tế và các bệnh viện quận huyện về việc “Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân miễn phí. Theo đó, Sở Y tế đã có buổi làm việc với Sở GTVT về việc Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ xe taxi vận chuyển miễn phí cho người bệnh xuất viện. Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ bố trí xe taxi thường trực tại 33 bệnh viện để vận chuyển miễn phí cho người bệnh (hậu sản, hậu phẫu, sau chấn thương) xuất viện nhưng không thể vận chuyển bằng xe máy và gia đình không có ô tô để di chuyển. Số lượng xe bố trí tại các bệnh viện phân bổ theo tình hình thực tế. Xe vận chuyển hoàn toàn miễn phí, trong phạm vi địa giới hành chính TPHCM. Nhân viên lái xe và hành khách phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên phương tiện vận tải công cộng như phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay…Trên xe có bố trí dung dịch rửa tay khô. Xe sau mỗi lần vận chuyển sẽ được vệ sinh khửa khuẩn. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bố trí nơi đậu xe và nơi cán bộ điều phối xe làm việc (không thu phí) và xác định người bệnh thuộc các trường hợp cấp thiết thuộc diện được hỗ trợ xe để liên hệ với người điều phối tại bệnh viện để đặt xe. 33 bệnh viện được bố trí xe đưa đón gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng TPHCM, Từ Dũ, Truyền máu và Huyết học, Viện Tim TPHCM, Trưng Vương, Bình Dân, Ung Bướu, Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, Bệnh viện Mắt, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Tri Phương, Đa khoa Sài Gòn, Đa khoa khu vực Hóc Môn, Đa khoa khu vực Thủ Đức, Thống Nhất, Chợ Rẫy, Đại học Y Dược, bệnh viện 175, Quân Dân Y Miền Đông, bệnh viện các quận huyện: 2, 4, 9, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè. Theo Bác sỹ (BS) Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, mỗi ngày, trung tâm cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận 500 – 600 cuộc goi/ngày, trong đó có khoảng 100 cuộc gọi có nhu cầu vận chuyển bệnh nhân. Ngoài một số trường hợp sử dụng xe cấp cứu của ngành y tế, rất nhiều trường hợp cấp cứu hoặc đến bệnh viện điều trị bằng các loại phương tiện vận chuyển công cộng như taxi, xe buýt,… BS Nguyễn Hoài Nam đánh giá nhu cầu vận chuyển bằng ô tô trong các trường hợp cấp thiết của người dân rất cao. Việc tạm dừng hoạt động đối với loại hình taxi, xe buýt, xe khách… để chống dịch bệnh lây lan là rất cần thiết song cũng gây rất nhiều khó khăn, hệ lụy cho người dân, đặc biệt là các trường hợp đau ốm hoặc vừa được giải quyết xuất viện, sức khỏe chưa hồi phục, không thể di chuyển bằng mô tô, xe máy. “Hiện nay, ngoài xe của lực lượng cấp cứu 115, người dân không biết gọi xe ở đâu”, ông Nam cho hay. (Huy Thịnh)

Bình Dương: Cách ly 35 người tiếp xúc với người Hàn Quốc mắc COVID-19

Chiều nay (4/4), đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết ngay sau khi nhận được thông tin tại Công ty S. G. VN vốn Hàn Quốc ở phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên có người dương tính với SARS-Cov-2 khi về nước, địa phương đã thực hiện khử trùng tại doanh nghiệp này. Đồng thời, xác định 35 người tiếp xúc với ông L.K.N (người dương tính với SARS-Cov-2) đã đưa họ đến trường Quân sự tỉnh để cách ly đảm bảo an toàn. Hiện, những người được cách ly đang chờ kết quả xét nghiệm. Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, những người được cách ly sức khỏe bình thường, không có biểu hiện bệnh. Dù chưa xác định được ông L.K.N bị mắc COVID-19 ở vị trí nào khi trở về nước. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, những nơi bệnh nhân đi qua và tiếp xúc đều được khử trùng và cách ly. Trong một diễn biến khác, 4 người làm việc tại Công ty S. G. VN trở về quê ở Bình Thuận đã được cơ quan chức năng địa phương đưa đến nơi cách ly. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/4 Sở Ngoại vụ TP.HCM gửi công văn đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương báo tin từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc về trường hợp ông L.K.N vừa trở về Hàn Quốc từ Việt Nam có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Thông báo của Lãnh sự quán Hàn Quốc nêu cụ thể thời gian ông N. nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/1 và rời khỏi Việt Nam vào ngày 1/4. Ngày 2/4, ông N. được trạm xá ở Hàn Quốc khám với kết quả trên. Ngay khi nhận thông tin, cơ quan chức năng Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 3/4 tại Công ty S. G. VN vốn Hàn Quốc ở TX Tân Uyên, Bình Dương có người nghi nhiễm COVID-19 do từng tiếp xúc với người dương tính. Cụ thể, ông L.K.N (quốc tịch Hàn Quốc) là nhân viên kỹ thuật công ty trên. Ngày 31/3, ông N. đi máy máy về Hàn Quốc. Khi về quê, ông N. được cơ quan chức năng xét nghiệm với kết quả mắc COVID-19. (Hương Chi) Bình Định: Giám sát, cách ly y tế người về từ tỉnh, thành có dịch Ngày 4/4, ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết đã có chỉ đạo khẩn các TTYT huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phối hợp lực lượng công an, chính quyền các địa phương để giám sát những người về hoặc đến lưu trú trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đặc biệt là từ các tỉnh, thành phố hiện đang có dịch trên cả nước để triển khai các biện pháp cách ly y tế phù hợp, nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc ra quyết định cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp người về hoặc đến lưu trú trên địa bàn tỉnh từ các tỉnh, thành phố hiện đang có dịch trên cả nước và không có biểu hiện mắc COVID-19; thời gian thực hiện kể từ ngày 3/4. Đối với những người về hoặc đến lưu trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 2/4 về trước, tiếp tục theo dõi sức khỏe, hướng dẫn thực hiện cách ly hoặc thực hiện các biện pháp cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú phù hợp với từng đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh.

Văn Minh - Trương Định - Hương Chi - Huy Thịnh