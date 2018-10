CSGT Hà Nội có tân Trưởng phòng

Cụ thể, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố từ nay được bố trí tinh gọn theo hướng sát nhập một số phòng ban. Từ 70 phòng và các đơn vị tương tương trước đây, sau lễ triển khai quyết định ngày 26/10, Công an Hà Nội được tổ chức, sắp xếp còn 35 phòng và các đơn vị tương tương. Cùng với đó, số lượng cấp đội cũng giảm từ 713 đội xuống còn 631 đội.

Với nhân sự lãnh đạo Công an thành phố, có 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc. Cũng trong sáng 26/10, Công an thành phố đã công bố các quyết định thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại và giải thể đối với 12 đơn vị và điều động, bổ nhiệm chỉ huy của các đơn vị này.

Thượng tá Dương Đức Hải, tân trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Các đơn vị được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập gồm: Phòng An ninh Đối ngoại; Phòng An ninh Đối nội; Phòng An ninh Kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng CS QLHC về TTXH; Phòng CSGT; sáp nhập Phòng Viễn thông tin học, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp vào Phòng Tham mưu; Phòng Hồ sơ; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Bệnh viện CATP Hà Nội trực thuộc Phòng Hậu cần; Giải thể Phòng truy nã tội phạm, chuyển giao nhiệm vụ truy nã tội phạm sang Văn phòng Cơ quan CSĐT; giải thể Ban Quản lý dự án xây dựng chuyển giao các dự án xây dựng về Phòng Hậu cần...

Trong sáng 26/10, lãnh đạo công an Hà Nội cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng và Giám đốc công an thành phố Hà Nội về điều động, bố trí cán bộ giữ chức vụ chỉ huy của các đơn vị mới. Bao gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Phòng An ninh Đối ngoại; Đại tá Bùi Quang Đồng, Trưởng Phòng An ninh Đối nội; Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Trần Văn Thuận, Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH; Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT; Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ.

Với Phòng CSGT, là sự sáp nhập giữa 2 đơn vị là Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Phòng CSGT đường thủy, Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT đường thủy được phân công làm Trưởng phòng. Thượng tá Dương Đức Hải, sinh năm 1977, từng trải qua các vị trí công tác, gồm: cán bộ công an quận Hai Bà Trưng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, Trưởng Phòng CSGT giao thông đường thủy Hà Nội.

Sau khi sáp nhập, Phòng CSGT Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Hà Nội sẽ đổi tên thành Phòng CSGT, mã ký hiệu đơn vị là PC08. Hiện PC08 có 7 phó phòng (trong đó 5 Phó phòng là của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và 2 phó phòng của Phòng CSGT đường thuỷ trước sáp nhập).

Nhóm PV Thời sự