Cựu Chủ tịch quận dính sai phạm đất đai xin nghỉ hưu muốn đi làm lại

Sáng 6/2, trả lời báo chí liên quan đến đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Tâm Niệm – cựu Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, trước đó ông Niệm có làm một lá đơn với lý do bận công việc nhà, cùng với vấn đề sức khoẻ nên xin được nghỉ việc trước tuổi.

UBND quận Bình Thuỷ, nơi ông Niệm từng làm chủ tịch.

“Hiện nay, ông Niệm lại có thêm một tờ đơn khác, trong đó, báo cáo đã xử lý việc nhà xong, bệnh cũng đã khỏi nên xin không nghỉ nữa. UBND TP cũng đã nhận được đơn này và đã giao Sở Nội vụ giải quyết” – ông Hiển nói.

Trước đó, cuối tháng 10/2019, ông Niệm đang làm Chủ tịch UBND quận Bình Thủy được điều động về Sở Nội vụ và được bố trí công tác tại Phòng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

Đến cuối tháng 12/2019, ông Niệm có đơn gửi lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND TP xin được nghỉ hưu trước tuổi vì bận việc nhà và lý do sức khỏe.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cuối năm 2017, Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai tại quận Bình Thủy. Các sai phạm tập trung vào tình trạng cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, phân lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, lấn chiếm kênh rạch, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng yếu kém, xuống cấp.

Chịu trách nhiệm những sai phạm này, với cương vị là Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ông Lê Tâm Niệm và ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch quận phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cán bộ Phòng TN&MT quận Bình Thủy về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Bốn bị can gồm, ông Lê Hoàng Vũ – Phó trưởng phòng TN&MT quận Bình Thủy, ông Vũ hiện đã bị UBKT Thành ủy Cần Thơ tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Ngoài ông Vũ, 2 chuyên viên khác của phòng TN&MT gồm Lê Hồng Khánh, Huỳnh Trung Thanh và 1 cựu chuyên viên là ông Trần Tuấn Anh cũng bị bắt để phục vụ điều tra.

