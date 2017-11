Cứu nạn tàu cá cùng 13 thuyền viên bị nạn, trôi tự do trên biển

Ngày 11/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá mang số hiệu NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên vào cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 273 lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 10/11, tàu cá NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên do ông Hoàng Văn Khuyến làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá, cách đảo Hòn Ngư (Nghệ An) 70 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Sức khỏe thuyền viên dần suy yếu, tinh thần hoảng loạn, thuyền trưởng Khuyến gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 273 đang trực tại Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Vượt qua hơn 70 hải lý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, biển động mạnh. Đến 00 giờ 06 (ngày 11/11), lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu NA 90112 TS, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho các thuyền viên; đồng thời, tiến hành lai dắt tàu NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên về bờ trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Đến 15 giờ (ngày 11/11), tàu NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên đã được lai dắt về đến cầu Cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao cho các ngư dân.

Cùng thời điểm tàu cá NA 90112 TS gặp nạn, cơn bão số 13 vừa hình thành từ áp thấp nhiệt đới tại khu vực biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung gây gió cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh.

Cảnh Huệ