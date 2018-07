Đà Nẵng không phát hiện tham nhũng, lãng phí?

Theo UBND thành phố Đà Nẵng: năm 2017, toàn thành phố có 66 đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.564 người đã kê khai. Việc công khai bên kê tài sản, thu nhập của các đối tượng kê khai đã được các đơn vị, tổ chức thực hiện theo hai hình thức là niêm yết tại nơi thường xuyên làm việc hoặc công bố trong các cuộc họp tùy theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị. Trong năm thành phố chưa có trường hợp bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản và thu nhập

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 2.445 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua đó đã phát hiện sai phạm thu hồi số tiền hơn 36 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3.200 trường hợp với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố đã lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Cty Quản lý hội chợ triển lãm & Các chợ Đà Nẵng và 449 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo tại khu vực Ga đường sắt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện nay, Thanh tra thành phố đang phối hợp với Công an thành phố tiếp tục chuyển 2 vụ việc liên quan đến công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu hạ tầng kỹ thuật tái định cư, tuyến kênh thoát lũ xã Hòa Liên (Hòa Vang) và việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại Nghĩa trang Hòa Sơn (Hòa Vang)

Dự án tuyến kênh thoát lũ Hòa Liên (Hòa Vang) đang được cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ các sai phạm.

Việc giải quyết tố cáo, UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết: các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn đã tiếp nhận 49 đơn tố cáo, qua xử lý có 12 đơn vị thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 6 đơn tố cáo sai. Qua công tác chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, ngày 16/5/2018, TAND thành phố đã xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Thị Hòa và đồng phạm (vụ án này đã xét xử từ năm 2015, nhưng TAND Tối cao hủy để xét xử lại). Kết quả, bị cáo Bùi Thị Hòa (nguyên kế toán trưởng Cty CP Procimex Việt Nam) lãnh mức án tù chung thân vì tội danh tham ô tài sản, buộc phải bồi thường hơn 7,6 tỷ đồng; với cùng tội danh trên bị cáo Đoàn Thị Anh Thư (nguyên thủ quỹ Cty ) lãnh án 7 năm tù giam và bồi thường hơn 1,260 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà và Liên Chiểu đang thụ lý 2 vụ việc do thanh tra các cấp chuyển qua trong năm 2016-2017. Cụ thể vụ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thẩm định và giải quyết đền bù cho các hộ dân tại rừng Sơn Trà với 4 bị can đã bị khởi tố và vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại trường mầm non Tuổi Ngọc (Liên Chiểu).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: các cơ quan, đơn vị trên địa bàn không phát hiện và không xử lý hành vi lãng phí.

