Đà Nẵng lo lắng về nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi

Sáng 6/11, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình : “HĐND với cử tri thành phố” lần thứ 4. Tại đây, nhiều ý kiến của đại diện cử tri bày tỏ lo lắng về một số vấn đề nảy sinh trên địa bàn thành phố liên quan đến tình hình an ninh trật tự, văn minh đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Đặc biệt, nhân dân, cử tri đang lo lắng, bất an vì loại hình tội phạm này có chiều hướng gia tăng.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế (HĐND thành phố Đà Nẵng) cho biết: thời gian qua, tình trạng đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều, khiến người dân và cử tri thành phố lo lắng. Trên địa bàn hiện nay công an đang theo dõi hơn 300 đối tượng liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Cử tri Nguyễn Hải (quận Sơn Trà) bài tỏ lo ngại với lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng liên quan đến tình trạng cho vay nặng lãi, hoạt động nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cử tri này, nhắc lại vụ án hai vợ chồng ra tay sát hại chủ nợ, phi tang xác xuống cửa biển để quỵt nợ 200 triệu đồng tại chung cư ở phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà) thời gia qua. Việc vay “nóng”, lãi suất cao, không có tiền trả đã dẫn đến những hệ lụy hết sức đau lòng.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố nói rõ giải pháp xử lý vấn đề này để cư tri thành phố an tâm. Bởi việc này đang gây ảnh hưởng đến các hộ trẻ, nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, lo ngại.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho hay: tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê bà con cử tri cả nước quan tâm. Loại hình này nở rộ trên phạm vi cả nước trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Do nhu cầu vay kinh doanh, tiêu dùng, với thủ tục nhanh, đơn giản. Đây là giao dịch dân sự bình thường, diễn ra âm thầm, đến khi không trả được kéo theo đòi nợ, giết người, gây thương tích, bắt giữ người trái phép, khủng bố tinh thần…Do đó biện pháp ngăn ngừa, phòng chống của lực lượng công an rất khó khăn.

Lãnh đạo công an Đà Nẵng cho biết, đã nắm danh sách 262 người Đà Nẵng cấu kết với 64 người khác từ Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng vào để hình thành lên những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Mới đây, công an Đà Nẵng đã bắt hai vụ và một vụ bị khởi tố. Công an thành phố tiếp tục theo dõi, rà soát, củng cố chứng cứ sẵn sàng khởi tố các đối tượng cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, ông Viên cho biết, qua theo dõi còn phát hiện 13 đơn vị núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Các đơn vị này chủ yếu là các hiệu cầm đồ, mua bán xe máy… Lực lượng công an cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để theo dõi các đơn vị này. Từ này đến cuối năm sẽ tăng cường trấn áp loại tội phạm này với hi vọng sẽ giảm được tình hình.

Nguyễn Thành