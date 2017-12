Đà Nẵng: Sân vận động Hòa Xuân xuất hiện nhiều vết nứt nẻ

Ngày 29/12, công nhân Cty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng ( đơn vị thi công sân vận động Hòa Xuân) đang tiến hành khắc phục các vết nứt tại sân vận động có sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi này.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, các vết nứt xuất hiện nhiều ở tường phía Bắc của sân vận động này. Phía trên cao, vết nứt dày đặc, công nhân phải kê giàn giáo để tiến hành trét, khắc phục các vết nứt nẻ. Nhiều vị trí vết nứt nhìn khá rõ. Trong khi đó, phía khán đài A, một bờ tường phía trong cũng có các vết trám các vết nứt bằng xi măng loang lổ. Nhiều vị trí bờ nối giữa các khối công trình xuất hiện các vết nứt khá lớn.

Một bức tường nhìn chi chít vết trám trong quá trình khắc phục. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Nguyễn Mua, Phó giám đốc Cty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng, cho biết: Các vết nứt chỉ là vết nứt chân chim, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như chất lượng công trình. Công trình đang trong thời gian bảo hành, nên theo yêu cầu cty tiến hành khắc phục các vết nứt bằng cách đục sâu, để khắc phục triển để. Do đục sâu, sau khi trám các vết xi măng bê tông hiện ra, người ngoài nhìn phản cảm, nhưng thực chất chỉ là các vết nứt nhỏ. Các vết nứt chân chim nếu không khắc phục sẽ thấm nước, lâu dài sẽ bong tróc, ảnh hưởng đến công trình.

Đơn vị thi công công trình sân vận động Hòa Xuân khẳng định các vết nứt chỉ là vết nứt chân chim, không ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu công trình này? Ảnh: Nguyễn Thành

“Dự kiến trong vài ngày tới, việc khắc phục sẽ hoàn thành, công nhân sẽ tiến hành tô trét, sơn phủ bề mặt để đảm bảo về mặt thẩm mỹ cho công trình”, ông Mua cho biết

Sân vận động Hòa Xuân khởi công xây dựng ngày 21/2/2013, hoàn thành ngày 30/8/2016. Gói thầu xây lắp khán đài A, B, C, D, sân bóng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh do Cty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng thi công, với giá trị hơn 300 tỷ đồng. Gói thầu Hệ thống điện chiếu sáng sân bóng do Cty TNHH Thể thao Thành Lâm thi công, với giá trị 12,85 tỷ đồng.

Nguyễn Thành