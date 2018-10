Đại biểu chất vấn về nguy cơ bỏ lọt tội phạm

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, số lượng các vụ án, bị can được tạm đình chỉ điều tra vẫn chiếm tỷ lệ lớn và càng ngày gia tăng.

Cụ thể, có hơn 12.000 vụ, hơn 2.000 bị can bị tạm đình chỉ điều tra, tăng cao so với các năm trước. Trong đó có một số vụ sắp hết thời hạn, tiềm ẩn nguy cơ bị bỏ lọt tội phạm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều tra.

Bà Hoa đề nghị Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết nguyên nhân chủ quan, giải pháp đột phá nào để giải quyết tình trạng trên.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa nhận, số vụ và số bị can bị tạm đình đều tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện Bộ Luật hình sự mới, nhiều nội dung được điều chỉnh, đình chỉ do người bị hại tự nguyện hòa giải và các lý do khác.

Còn tỷ lệ bị đình chỉ do lỗi chủ quan, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định “rất nhỏ”, chỉ có 24 trường hợp, trong đó có 18 không có hành vi phạm tội, 6 trường hợp không chứng minh được tội phạm.

Để hạn chế tình trạn trên, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tới đây sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hình sự. Tăng cường tập huấn cho cán bộ điều tra các cấp, bố trí các phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình để giám sát. Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để chống bức cung, nhục hình.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm ngay từ đầu. Kiểm sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều tra, truy tố; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra trong ngành để hạn chế các sai xót…

Tranh luận lại, ĐB Mai Thị Phương Hoa cho rằng, tỷ lệ đình chỉ vụ án, bị can lớn sẽ dẫn đến nguy cơ bị lọt tội phạm, vì nhiều vụ việc có thể hết thời hạn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng VKSND Tối cao chú ý đến những mặt tiêu cực của việc tạm đình chỉ vụ án, tạm chỉ bị can.

