Đại tá Nguyễn Minh Tuấn làm Phó Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 30/9 (thời hạn 5 năm).

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (SN 1966), Thạc sỹ luật, đại học cảnh sát nhân dân, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Trưởng phòng An ninh đối ngoại (PA01), Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lạng Sơn.

Tập thể ban giám đốc công an Lạng Sơn tặng hoa chức mừng đại tá Nguyễn Minh Tuấn .Ảnh: Duy Chiến

Tập thể lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Minh Tuấn và mong muốn với cương vị công tác mới, ông Tuấn sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, nhất trí để cùng ban giám đốc lãnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng Lạng Sơn ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, đi lên.

Nguyễn Duy Chiến