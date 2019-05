Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách Trường Cao đẳng Cảnh sát II

Ngày 4/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II và quyết định giao phụ trách Trường Cao đẳng CSND II cho Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Nhà giáo nhân dân Vũ Đức Khiển luôn là người thầy mẫu mực, người quản lý lãnh đạo giỏi và tâm huyết; ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Khiển đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND nói chung và sự phát triển lớn mạnh của Trường Cao đẳng CSND II nói riêng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách nhà trường, đồng thời đề nghị Đại tá Hùng sẽ cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng CSND II phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Bảo vệ Pháp luật