Đang xem xét xử lý trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Tại buổi họp báo về trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chiều 8/1, ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cho biết, việc đại diện trạm thu phí này không hợp tác tích cực với chính quyền thành phố và Sở GTVT đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND thành phố. “Hiện tại đang chờ thường trực thành phố xem xét xử lý theo quy định, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí”, ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ nói.

Trước đó, ngày 5/1, tại nhà điều hành của trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, lãnh đạo sở, ngành chức năng Cần Thơ, Hậu Giang tổ chức họp với 12 doanh nghiệp, tuy nhiên đại diện Ban quản lý trạm không tham gia, trong khi tình hình giao thông ùn tắc đến mức nghiêm trọng, nhiều lái xe và người dân bức xúc yêu cầu xả trạm. Lúc này Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống có mặt tại hiện trường và yêu cầu Ban quản lý xả trạm ngay để ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông.

Ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ phát biểu.

Theo ông Đồng, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản vi phạm hành chính xử lý trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp với lý do là để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ dài hơn 1 km trước trạm. Hơn nữa, có chứng kiến của chính quyền địa phương là ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng và Cảnh sát giao thông thành phố và đã ký tên vào biên bản. Tuy nhiên, đại diện trạm không ký, mãi đến 15 giờ cùng ngày, đại diện nhà đầu tư (ông Trần Hồng Sơn – trợ lý Chủ tịch HĐQT) ký biên bản làm việc. Lúc này, đại diện nhà đầu tư mới thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ là chủ động xử lý mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, chống ùn tắc giao thông trong khu vực trạm; từ nay đến thời điểm giải quyết dứt điểm miễn – giảm phí, khi xảy ra tình huống ùn tắc giao thông như những ngày qua, phải xả trạm, đặc biệt nếu có trường hợp quậy phá gây mất an ninh trật tự, phải ghi lại hình ảnh cung cấp cho cơ quan chức năng làm cơ sở để xử lý theo pháp luật.

Theo thống kê, tính đến 12 giờ ngày 7/1 đã có 35 trường hợp lái xe qua trạm không chịu mua vé, hoặc trả tiền mệnh giá thấp và tiền xu…

Tại cuộc họp giữa đại diện Bộ GTVT, UBND TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và nhà đầu tư về giải quyết vướng mắc tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp diễn ra sáng 8/1, đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng kẹt xe, mất an ninh trật tự như mấy ngày qua, tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và trung ương.

Hòa Hội - Cảnh Kỳ - Nhật Huy