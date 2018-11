ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Chấp hành mọi quyết định của cấp có thẩm quyền

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm theo dõi qua phát thanh và truyền hình trực tiếp. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an với nội dung: “Đối với lĩnh vực Công an tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực Công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100% vân vân, tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong việc này”.

Về ý kiến này, tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng cung cấp thông tin đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho thấy đánh giá tình hình của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không chính xác.

Ngay sau đó, Bộ Công an cũng đã lên tiếng về vấn đề này nêu rõ, quan điểm của Bộ Công an là không chấp nhận các vi phạm trong hoạt động điều tra và đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm hạn chế các vi phạm. Tuy nhiên, các ý kiến đánh giá cần khách quan, thận trọng, không chỉ nhìn ở khía cạnh tiêu cực mà cần đánh giá tổng thể để cử tri và nhân dân cả nước hiểu đúng vấn đề.