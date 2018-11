Đề phòng chặn âm thanh, người dân Thủ Thiêm mang theo micro hỗ trợ

Dân bức xúc

Chiều nay 22/11, tại Nhà Thiếu nhi quận 2, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri tại quận 2 sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14.

Tổ đại biểu gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP và bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó chánh án TAND TP HCM. Ngoài ra, tham dự buổi tiếp xúc còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng.

Bà Quyết Tâm đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Theo ghi nhận, hàng trăm người dân quận 2 đến dự và đăng ký phát biểu đến các vấn đề về bồi thường, đầu tư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà Lê Thị Nga, phường Bình An nói: “Tôi xin hỏi, đơn thư gửi rất nhiều nhưng đến nay chưa ai trả lời. Ngày 7/4/2016, cả một đoàn đến cưỡng chế đập nhà có giấy tờ, công an xác nhận. Ai đem toàn bộ tài sản nhà tôi đi. Ai dùng chất hóa học xịt vào nhà. Chồng tôi 80 tuổi phải nằm viện liên tục. Muốn xây một thành phố tươi đẹp sao lại làm vậy? Ai lấy tài sản của tôi phải trả. Gia đình tôi có công cách mạng, Huân huy chương, bằng khen nhà nước cấp bị chở đi đâu không rõ. Vì sao một căn nhà to đùng, đầy đủ pháp lý mà hành xử như vậy? không ai trả lời cho tôi rõ”.

Hội trường bên trong khôn còn chỗ, dân Thủ Thiêm phải ngồi ngoài xem qua màn hình

Còn bà Nguyễn Thị Thùy Dương, P. Bình Trưng Đông bức xúc: “Bà Thái Thị Hạnh lấy đất cho 23 hộ dân phường Cát Lái cấp cho cán bộ. Dân khiếu nại thì quận nói đất tranh chấp nên hoán đổi. Nam Rạch Chiếc, Thạnh Mỹ Lợi không nằm trong quy hoạch tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm vậy mà đến 2003 lấy đất Nam Rạch Chiếc, Cát Lái của hơn 4000 nhà dân để tái định cư cho dân Thủ Thiêm làm vậy quá ép dân Cát Lái, Nam Rạch Chiếc”.

Cũng theo bà Dương, khu 87,5 ha giao cho doanh nghiệp không đủ khả năng. Dân không đồng ý thì nửa đêm dỡ rào. Nhà bà bên cạnh nghĩa trang, ghép nhà đất của gia đình tôi vào nghĩa trang rồi giải tỏa không đền bù? Vì sao Đoàn ĐBQH, HĐND TPHCM giám sát không phát hiện”. Nghe đến đây, chủ tọa đề nghị bà Dương nói ngắn gọn, bà Dương trả lời, người dân đã chờ hơn hai mươi năm, các anh chỉ chờ thêm vài phút mà không đủ kiên nhẫn hay sao.

Yêu cầu xử lý ông Tất Thành Cang

“Dự án khu đô thị Thủ Thiêm không có đồ án quy hoạch, không công khai đồ án quy hoạch, không có quyết định bồi thường giải tỏa, bán đất tái định cư của dân…nhưng chính quyền dùng ý chí quyền lực thực hiện, làm người dân đau khổ hơn 20 năm qua. Trách nhiệm giám sát của ĐBQH, HĐND TPHCM ở đâu? TPHCM còn ngập úng, quá tải bệnh viện, ùn tắc, dân Thủ Thiêm đau khổ hơn 20 năm qua. Người dân từ thiện nấu cơm cho bà con, vậy mà thành phố quyết định xây nhà hát giao hưởng vui chơi? Đạo đức của những người đề xuất ở đâu”, Ông Nguyễn Tuấn Tú, phường Bình Khánh nói.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Hồng Loan, phường Bình An cho rằng, nhà bà nằm ngoài ranh. Nhà cư xá công nhân, thuộc sở hữu nhà nước, nhà có giấy tờ hợp pháp nhưng chính quyền quận 2 năm 2009 cưỡng chế trái pháp luật. Đập nhà không lập hồ sơ theo quyết định. Bà khiếu nại từ quận đến trung ương nhưng quận không lập hồ sơ, đẩy cả gia đình ra đường, sống lang thang hơn 3,5 năm. Được bí thư chỉ đạo, ĐBQH can thiệp mới có chỗ ở nhưng vẫn chưa lập hồ sơ cho gia đình. Nếu chính quyền không giải quyết được đề nghị chuyển sang Bộ Công an điều tra hình sự.

Dân đăng ký để trình bày vụ việc

Bà Nguyễn Thị Tám, phường Bình Khánh đề nghị kéo dài thời gian tiếp xúc vì trong hai tiếng không thể giải bày hết nguyện vọng của bà con và mong chủ tọa không cắt loa. Hơn 20 năm rồi. cán bộ ở máy lạnh, người dân lang thang đầu đường xó chợ. Nhà chúng tôi ngoài ranh, theo lời bí thư thì không phải giải tỏa, bà con về cất nhà ở. Tết sắp đến, dân không thể chờ, nếu không trả lời thì chúng tôi về cất nhà. Các anh chị có ông bà cha mẹ, chúng tôi cũng vậy, phải có chỗ để thờ cúng ông bà cha mẹ.

Dân yêu cầu xử lý ông Tất Thành Cang

“Bà con kỳ vọng về Bí thư, Chủ tịch HĐND TPHCM nhưng ra Quốc hội các vị vẫn im lìm, không nói. Chị Tâm đã hai nhiệm kỳ ứng cử ở đây, chưa thấy chị ra Quốc hội nói cho bà con một tiếng. Các vị biết sự cực khổ, nhà bị đập, bao nhiêu máy may, vải mùng nằm ngoài sân, ông chủ tọa đều biết và thấy tôi khóc. Những dự án triển khai phải trình qua HĐND TP, vậy vụ bán đất ở Phước Kiển, 4 con đường dát vát ở thủ thiêm do ông Tất Thành Cang ký chị có biết không? Tôi đề nghị trả lời vì sao những vụ việc này HĐND TPHCM, Đoàn ĐBQH không biết? tại sao ông Tất Thành Cang làm khổ hàng nghìn người, tại sao chỉ kỷ luật? một đứa bé ăn cắp hai ổ bánh mỳ ở tù 9 tháng, làm khổ dân như vậy mà chỉ kỷ luật? phải chăng là thành phố còn xử nhẹ”, bà Tám khóc.

Huy Thịnh - Đình Du