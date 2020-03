Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội và miền Bắc

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm nay (3/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (4/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm nay, hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ xảy ra mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ trưa ngày mai ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Từ ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Trước đó vào tối và đêm qua, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên mưa dông đã xảy ra ở nhiều tỉnh phía Bắc. Riêng Yên Bái, Lào Cai đã xảy ra mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Tại thủ đô Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ ở một số nơi như Linh Đàm 103 mm, Tân Mai 88 mm, Hai Bà Trưng 103 mm, Đống Đa 78mm.

Nguyễn Hoài