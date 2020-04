Đi câu cá không đeo khẩu trang, người đàn ông bị phạt 200.000 đồng

Quảng cáo

Thông tin từ công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Đ.Đ.H (SN 1973, trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài) do không đeo khẩu trang khi đang câu cá ở hồ.

Việc xử phạt này dựa theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông H. làm việc với lực lượng chức năng.

Khoảng 15h30’ ngày 7/4, Công an xã Thạch Đài phát hiện ông H. đang câu cá tại hồ cá ở thôn Liên Hương nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này Công an xã đã nhắc nhở ông H. đeo khẩu trang, nhưng người đàn ông không chấp hành nên công an xã đã mời về trụ sở làm việc đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng.

Sau khi được hướng dẫn, phân tích, ông H. nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời nộp phạt theo quy định.

Hoài Nam