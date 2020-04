Đi câu cá trong thời gian cách ly, nam thanh niên bị phạt 200.000 đồng.

Quảng cáo

Thông tin từ Công an xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với anh T.N.H (trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) do đi câu cá (hành vi ra ngoài khi không cần thiết) trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Cụ thể, ngày 10/4, anh H. điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 1A, mang cần câu và xô nhựa đến ao cá thuộc xóm Trung Hồng (xã Diễn Hồng) để câu cá. Hành vi của anh H. vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Sau khi được phân tích, anh H. nhận thức được hành vi vi phạm và tiến hành nộp phạt theo quy định.

Thu Hiền