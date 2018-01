Di chuyển 6 tấn đầu đạn khỏi vườn nhà dân

Chiều 12/1, ông Phan Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, sáng cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cử người đến thu gom toàn bộ số đầu đạn trong vườn nhà của một hộ dân trên địa bàn thôn Yên Lịch.

Theo Chủ tịch xã, thời điểm phát hiện, số đầu đạn được ước lượng khoảng 2 tấn. Khi lực lượng chức năng đến xử lý, trọng lượng số đầu đạn cân được khoảng 6 tấn. Đến đầu giờ chiều, lực lượng quân sự đã đóng gói, thu dọn xong hiện trường.

“Trên địa bàn xã không có cơ sở thu mua phế liệu lớn, số đầu đạn trên là do người dân bên xã khác gửi nhờ trong vườn nhà người thân”, ông Đạt cho hay.

Ngày 8/1, chính quyền xã Dân Tiến nhận được tin báo của người dân trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (52 tuổi, ở thôn Yên Lịch) có chứa một đống phế liệu nổ, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7. Ngay sau khi nhận được tin, công an xã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Hưng Yên xác định chủ nhân của số vật liệu nổ là ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi, ở xã Hồng Tiến, cùng huyện). Bước đầu ông Doanh khai số vật liệu nổ này nằm lẫn vào các đống phế liệu được ông thu mua, để tập kết tại nhà em họ nhiều tháng nay chưa bán được.

Quá trình thu dọn đầu đạn, lực lượng chức năng cân được khoảng 6 tấn. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 3/1, tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) một vụ nổ xảy ra khiến 2 cháu bé tử vong, 8 người bị thương và gần 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục căn nhà trong bán kính 1 km cũng bị ảnh hưởng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (53 tuổi, chủ cơ sở phế liệu phát nổ). Làm việc với công an, ông Tiến khai đã mua 7 tấn đạn cũ 12 ly 7 và 14 ly 5 từ một cán bộ của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn quốc gia, để tháo dỡ lấy phế liệu.

Theo Zing