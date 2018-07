Điều chỉnh lộ trình xe khách từ 9 tỉnh đi và đến Hà Nội

Theo đó, thông báo số 524 do ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký cho biết: Trong thời gian qua, qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng và theo phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân về tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định khu vực hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ nút giao ngã tư Big C, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến và Đại lộ Thăng Long đến nút giao làng Phú Đô) tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông khu vực.

“Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác tổ chức giao thông phù hợp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thông báo nêu.

Với lý do trên, từ ngày 10/7/2018, Sở GTVT Hà Nội thực hiện điều chỉnh hành trình của các tuyến vận tải đang có điểm đầu, điểm cuối tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) đi qua đường vành đai 3 và Đại lộ Thăng Long. Các tuyến vận tải này, bao gồm các lượt xe từ bến xe Yên Nghĩa đi và đến 9 tỉnh, bao gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai.

Cụ thể, với chiều đi, hiện từ bến Yên Ngĩa các xe đang hoạt động với hành trình: Bến xe Yên Nghĩa - QL6-đường QuangTrung - đường Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ Thăng Long-nút giao ngã tư Big C, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến và Đại lộ Thăng Long-đường khuất Duy Tiến (đi các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên)-đường vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến-Yên Sở)-Cầu Thanh Trì hoặc đường Phạm Hùng (đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai)-đường trên cao vành đai 3 (đoạn Phạm Hùng-Cầu vượt Mai Dịch)-Cầu Thăng Long- (QL2 (hoặc QL3).

Hành trình sau khi được điều chỉnh: Bến xe Yên Nghĩa-QL6-QuangTrung-Lê Trọng Tấn- đường gom Đại lộ Thăng Long-rẽ trái vào đường chính Đại lộ Thăng Long tại lối vào đầu tiên-đường chính Đại lộ Thăng Long-nút giao ngã tư Big C, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến và Đại lộ Thăng Long-đường khuất Duy Tiến (đi các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên)-đường vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến-Yên Sở)-Cầu Thanh Trì hoặc đường Phạm Hùng (đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai)-đường trên cao vành đai 3 (đoạn Phạm Hùng-Cầu vượt Mai Dịch)-Cầu Thăng Long-QL2 (hoặc QL3).

Xử lý xe vi phạm từ 10/7

Với chiều từ các tỉnh (thành phố) về bến xe Yên Nghĩa: hiện các xe khách đang có hành trình: Đường trên cao vành đai 3- đường gom Đại lộ Thăng Long-Cầu vượt đường 70-đường 70-đường 72-đường Lê Trọng Tấn-đường Quang Trung-QL6-bến xe Yên Nghĩa.

Từ ngày 10/7 sẽ “nắn” lộ trình xe khách từ 9 địa phương đi và bến Yên Nghĩa

Hành trình sau khi được điều chỉnh: Đường trên cao vành đai 3- đường chính Đại lộ Thăng Long- rẽ phải ra đường gom Đại lộ Thăng Long gần nút giao Cầu vượt đường 70-đường 70-đường 72-đường Lê Trọng Tấn-đường Quang Trung-QL6-bến xe Yên Nghĩa.

Đối với các tuyến từ bến xe Yên Nghĩa đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì lên các tỉnh phía Tây Bắc hiện nay đang đi theo đường Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng-Cầu Thăng Long-QL2…, Sở GTVT Hà Nội tạm thời giữ nguyên theo lộ trình này; về lâu dài sẽ phải điều chỉnh đi theo hướng QL6 hoặc Đại lộ Thăng Long lên QL21-Sơn Tây-Cầu Vĩnh Thịnh-QL2-…

Các tuyến từ bến xe Yên Nghĩa đi các tỉnh phía Bắc (theo QL3) về lâu dài sẽ phải đi theo hướng đường chính Đại lộ Thăng Long-đường vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến-Yên Sở)-Cầu Thanh Trì-QL1B-đường Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hoặc Cầu Thanh Trì-QL5-Cầu Đông Trù-QL3-…

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm chỉnh hành trình như đã nêu trên, chỉ đạo lái xe không dừng đỗ, đón, trả khách và hàng hóa sai quy định. Từ ngày 10/7, Sở GTVT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Trọng Đảng