Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

* Ngày 29/9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành quyết định về việc đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang; phân công, điều động đến nhận công tác và cho chủ trương giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang từ ngày 1/10/2020.

Quyết định đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang, phân công, điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh từ ngày 1/10/2020.

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Ngọc Quỳnh, Trưởng Phòng Phóng viên, Báo Hà Giang, giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hải Lý giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Bá Phước.

* Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Bá Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2020.