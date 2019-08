Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, từ ngày 1/9/2019.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị đồng chí tân Cục trưởng phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, khẩn trương tiếp nhận công tác; cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị dân chủ, đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận và cán bộ Cục An ninh kinh tế sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về an ninh kinh tế; đấu tranh với tội phạm kinh tế, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Qua đó, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế cũng ngày càng cao.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Dương.

Cùng ngày (30/8), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an; điều động Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, được điều động về làm Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Theo Báo Chính phủ