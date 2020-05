Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở TPHCM, Nghệ An, Bình Dương

Quảng cáo

Trong tuần qua, TPHCM, Nghệ An và Bình Dương vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và chuẩn y nhân sự mới tại địa phương.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn, Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Cũng tại TPHCM, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu bà Nguyễn Thanh Xuân làm Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Tại Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn vừa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Hoài Chung giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An.

Tại Bình Dương, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Hồ Quang Điệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên (hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương); chuẩn y đồng chí Dương Văn Thọ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương , nhiệm kỳ 2015-2020…

Luân Dũng