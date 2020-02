Điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc công an Đồng Nai làm Phó hiệu trường Đại học

Quảng cáo

Ngày 16/2, Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân.



Ông Lê Hoàng Ngân sinh năm 1982, quê tỉnh Bình Dương là con trai của nguyên chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân.

Trong thời gian này, Công an Đồng Nai đã để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến việc Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 cùng một số lãnh đạo chủ chốt của công an trong hai nhiệm kỳ.

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức giám đốc, 3 phó giám đốc khác bị kỷ luật với hình thức từ cảnh cáo đến giáng chức. Ngoài ra, một Nguyên giám đốc cùng 2 nguyên Phó giám đốc cũng bị kỷ luật.

Đức Minh